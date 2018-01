in foto: Una donna si fa il bagno nuda nella fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, Roma – Foto Facebook / Massimo Podda

Donna si fa il bagno nuda nella fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona e viene denunciata per atti osceni. E' successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in una delle piazze più famose della Capitale. Protagonista una senzatetto di 33 anni, che si è prima tolta i vestiti e poi si è gettata nella fontana storica per lavarsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione piazza Farnese, che ha fatto immediatamente uscire dall'acqua la donna, originaria di Siena. Una volta coperta, è stata accompagnata in caserma e poi denunciata per atti osceni.

L'ordinanza della Raggi contro i bagni nelle fontane storiche.

Quest'estate la sindaca Raggi ha firmato un'ordinanza che riguarda la salvaguardia proprio delle fontane storiche. I cittadini e i turisti non potevano sedersi sulle fontane storiche, mangiare o bere, sia di giorno che di notte, arrampicarsi, bagnarsi, gettare oggetti, ad eccezione delle classiche monetine, o lavare animali e oggetti. Pena una multa da 40 a 240 euro.

Queste le fontane che erano interessate dal provvedimento: la Fontana di Trevi, le Fontane dei Leoni, del Nettuno e della Dea Roma a piazza del Popolo, la Fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, le Fontane dei Quattro Fiumi, del Moro e del Nettuno a piazza Navona, la Fontana dei Catecumeni in piazza della Madonna dei Monti, la Fontana dell’Acqua Paola a piazza Trilussa, la Fontana di piazza Santa Maria in Trastevere, la Fontana del Tritone a piazza Barberini, la Fontana della Navicella, le Fontane dei due Mari a piazza Venezia, la Fontana in piazza dell’Aracoeli, la Fontana delle Naiadi a piazza della Repubblica, la Fontana di piazza di Campo de’ Fiori, Fontana della Dea Roma in piazza del Campidoglio e la Fontana Mostra dell’Acqua Paola in via Garibaldi.