Un senzatetto è morto accoltellato nella notte, dopo una lite accesa. E' successo in piazza della Repubblica, poco prima delle ore 3, a Roma. Due clochard stavano discutendo animatamente quando uno di loro ha colpito l'altro puntando al cuore e infierendogli ferite molto gravi, tanto ucciderlo. Dopo l'aggressione l'uomo è fuggito a piedi senza prestare soccorso alla vittima, finita a terra in un lago di sangue. Inutili i soccorsi, per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto in seguito a una grande emorragia.

Clochard ucciso in piazza della Repubblica

L'omicidio è avvenuto nella notte sotto i portici di piazza della Repubblica, nel centro di Roma. Secondo le informazioni apprese dalla polizia, la vittima, un 30enne, è stato accoltellato da un altro clochard che si sarebbe poi dato alla fuga. Non sono chiari i motivi dell'aggressione, probabilmente una discussione finita male. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Viminale.