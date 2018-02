Curioso flash mob, questa mattina all'aeroporto Fiumicino di Roma, in onore della nazionale italiana di rugby: i dipendenti di Aeroporti di Roma, a sorpresa, al cospetto degli atleti azzurri e dello staff tecnico, hanno intonato l'Inno di Mameli fasciati dalla bandiera tricolore e con la palla ovale in mano. L'iniziativa è stata presa per salutare la nazionale italiana in partenza per Marsiglia, la città transalpina nella quale, venerdì sera, gli azzurri affronteranno la Francia nella gara inaugurale del Sei Nazioni, il torneo più prestigioso nel panorama rugbystico mondiale.

Il curioso siparietto si è tenuto davanti a decine di passeggeri che hanno intonato l'inno nazionale italiano insieme ai dipendenti del Leonardo Da Vinci e che, armati di smartphone, non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di immortalare il momento o di farsi fotografare insieme ai loro beniamini dello sport dalla palla ovale, divertiti dall'iniziativa, che non si sono risparmiati nel firmare autografi e nel farsi fotografare.