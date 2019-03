in foto: Aeroporto di Fiumicino

Secondo i passeggeri l'aeroporto migliore d'Europa è il ‘Leonardo da Vinci' di Fiumicino, il principale scalo di Roma. Per questo l'associazione ACI, Airport Council International, ha assegnato per il secondo anno consecutivo l'Airport Service Quality Award. Il premio si basa su interviste realizzate ai viaggiatori a cui è stato chiesto di valutare oltre 300 scali in tutto il mondo. Fiumicino, valutato come miglior aeroporto d'Europa, ha una valutazione di 4.4 su un totale di 5. Lo scalo italiano è inserito anche nella lista dei più apprezzati al mondo come Singapore, Pechino, Shangai, Toronto, Indianapolis, Mumbai, Delhi e Mosca. Tra i servizi più votati dai passeggeri ci sono i varchi elettronici per il controllo automatico dei passaporti, il comfort generale dell’aeroporto, la pulizia dei Terminal e delle toilette, la chiarezza delle informazioni al pubblico, la cortesia del personale, la rapidità dei controlli di sicurezza. Record anche per quanto riguarda la puntualità dei voli nel 2018: secondo le statistiche di FlightStats l'aeroporto è il secondo in Europa e tra i primi dieci al mondo per puntualità di arrivi e partenze (83,45 per cento dei voli partiti in orario).

Fiumicino miglior aeroporto d'Europa, "soddisfatti e orgogliosi"

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo nuovo primato conquistato dall’aeroporto di Fiumicino, che rappresenta oggi il miglior esempio della capacità del gruppo Atlantia di rilanciare e valorizzare asset infrastrutturali strategici per la competitività del Paese", ha commentato l’Amministratore Delegato di Atlantia Giovanni Castellucci. "La nostra strategia di investimenti in infrastrutture e servizi di qualità proseguirà con grande determinazione. Passeggeri e compagnie ci stanno premiando: nel 2018 infatti abbiamo toccato il record storico di passeggeri, raggiungendo quota 43 milioni", ha spiegato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis.