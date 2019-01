“Scuole chiuse agli infami”: a Roma scritte contro l’Anpi nel Giorno della Memoria

Continuano le proteste dei movimenti di estrema destra contro l’Associazione nazionale partigiani italiani. Dopo gli striscioni di Casa Pound contro le conferenze dell’Anpi previste in alcune scuole romane per ricordare le foibe, ieri, mentre ricorreva il Giorno della Memoria, in alcuni istituti scolastici romani sono apparse scritte contro l’Associazione firmare da Azione Frontale.