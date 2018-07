Una ragazza di 17 anni aveva di esprimere la sua poetica e il suo sentimento, vergando i suoi versi sul marmo di Ponte Flaminio, conosciuto meglio come "Ponte delle Aquile", utilizzando un pennarello nero. Purtroppo per lei la giovane è stata ‘beccata' in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli.

"Con un pennarello nero tra le mani ha iniziato a dare libero sfogo alla sua vena poetica, in tre punti diversi di Ponte Flaminio, confondendo il monumento con una lavagna", scrivono gli agenti che l'hanno fermata e trasferita nella sede dove la writer è stata identificata e denunciata per "imbrattamento e danneggiamento di un bene storico".

Come da prassi quando si tratta di un minore, gli agenti hanno contattato la famiglia e atteso l'arrivo dei genitori. La giovane, residente a Riano, è stata data in consegna alla madre e ora avrà tempo per riflettere sull'opportunità di scrivere i suoi messaggi d'amore su un monumento storico. A segnalare la 17enne che stava scrivendo sul ponte alcuni passanti, che hanno allertato i vigili.