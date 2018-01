La provincia di Rieti, questa notte, è ripiombata nella paura: come rivela l'Ingv – l'Istituto nazionale di fisica e vulcanologia – una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa notte, alle 4.48, ad Amatrice. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione della cittadina, così come dagli abitanti di Accumoli, ma anche a Campotosto e ad Arquata del Tronto, in Abruzzo. Si tratta della stessa zona devastata dal sisma, che causò oltre 100 vittime, del 24 agosto del 2016.

Per fortuna, però, la scossa di questa notte non ha fatto registrare danni a persone o cose. Come rivela l'Ingv, il terremoto è stato avvertito così distintamente perché l'ipocentro è stato riscontrato a 10 chilometri di profondità, una distanza relativamente superficiale. L'epicentro, invece, è da riscontrarsi a 2 chilometri a nordest di Amatrice, 8 chilometri da Accumoli, 11 chilometri da Campotosto e 15 da Arquata del Tronto. Tantissime le persone che, memori del violentissimo sisma del 2016, si sono riversate in strada temendo di rivivere quei tragici istanti.