in foto: Dal film "Sacùdete las pensas"

Quattro giorni di proiezioni con 22 opere da 13 nazioni, divise in tre sezioni differenti. Inizia giovedì 3 ottobre, l’ottava edizione della mostra del cinema iberoamericano di Roma organizzata dall’Instituto Cervantes. Alla Casa del Cinema, in Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), fino a domenica 6 ottobre c'è SCOPRIR, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Novità di quest'anno, la mostra del cinema iberoamericano di Roma per la prima volta andrà anche Napoli (15-19 ottobre) e Palermo (8 ottobre – 6 novembre). Una sorta di edizione itinerante che coinvolgerà tre città italiane in un percorso audiovisivo alla scoperta delle produzioni più recenti che hanno saputo raccontare la gran varietà culturale e artistica dell’America Latina e della Penisola Iberica.

Scoprir 2019: il cinema iberoamericano a Roma

Tra gli ospiti di SCOPRIR 2019, la regista e cineasta galiziana Diana Toucedo (col suo “Trinta lumes” è stata applaudita al festival di Berlino), il regista e attore guatemalteco Rodolfo Espinosa, la regista e produttrice uruguayana Marcela Matta, il produttore e regista honduregno Alejandro Irías e il regista ecuadoriano José María Avilés.

Tra prime assolute, incontri con gli autori, proiezioni inedite e momenti di approfondimento, Roma diventa per 4 giorni la dimora delle culture cinematografiche iberoamericane, offrendo al pubblico una visione ampia e originale di una scena in costante crescita. Capace di offrire nell’ultimo quinquennio novità tra le più interessanti in termini di tematiche, tecniche narrative e scelte stilistiche. Scoprir è organizzata dall’Instituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica Dominicana, Uruguay e l’Istituto Italolatinoamericano. Qui tutto il programma.