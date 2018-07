in foto: Parte della merce sequestrata – Foto Polizia locale di Roma Capitale

Prima di scappare per nascondersi e non farsi trovare dagli agenti della polizia locale, avevano nascosto tutta la merce contraffatta all'interno del confessionale della chiesa di via Poli a Roma, pieno centro storico della Capitale a pochi passi da Fontana di Trevi. Gli agenti del gruppo Pics, Pronto Intervento Centro Storico, son riusciti a trovare il nascondiglio e hanno sequestrato tutti gli articoli. Uno dei venditori abusivi, di nazionalità nordafricana, si è rifugiato nel bagno di un bar in piazza Barberini. Anche in questo caso è stato scoperto dai vigili. Oltre al sequestro della merce, è stato identificato e sanzionato un cittadino del Bangladesh di 35 anni.

Grazie all' utilizzo delle motociclette, si legge nel comunicato diffuso dagli agenti della polizia locale, i vigili "hanno potuto muoversi tra le diverse aree del centro rapidamente ed il bilancio della giornata è stato di 3000 articoli sequestrati. Borse, portafogli, cinte, ombrellini da sole, accessori per telefonia, giocattoli, abbigliamento, scarpe e bigiotteria. Tra questi numerosi i sequestri a carattere penale. I controlli finalizzati al contrasto di tali fenomeni di degrado proseguiranno nei prossimi giorni".