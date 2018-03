Gli agenti di polizia del commissariato di Frascati hanno scoperto, grazie alla segnalazione delle guardie ambientali di ‘Fare Ambiente', un allevamento illegale di animali a San Cesareo. Cani di razza allevati in pessime condizioni e in spazi non a norma, per essere poi venduti. In tutto gli agenti hanno liberato 67 tra gatti bengala, lupi cecoslovacchi, cani maltesi e lhasa apso.

Gatti e cani maltesi erano tenuti in cassoni di plastica o in gabbie con rete metalliche all'interno del bagno dello sgabuzzino della casa trasformata in allevamento, gli altri animali invece si trovavano nel giardino della casa in spazi fatiscenti. Arrestata una donna di 42 anni e il marito. L'accusa per loro è di maltrattamento di animali. Gli animali, posti sotto sequestro, saranno affidati a nuove strutture per l'adozione dopo l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.