Un blitz coordinato della Guardia di Finanza di Roma, ha portato al sequestro di 20.000 paia di scarpe contraffatte, di notissimi marchi di abbigliamento, in particolare Nike, Adidas, Saucony e Ferragamo. Le fiamme gialle hanno individuato negozi e magazzini ubicati nella capitale a Guidonia Montecelio e Anagni, arrivando a individuare i grossisti delle calzature contraffatte, a partire da piccoli sequestri ricostruendo tutta la filiera del falso. Tutti i proprietari degli spazi dove era stoccata la merce sono di nazionalità cinese, e dai loro magazzini erano in grado di rifornire mercati, bancarelle e negozi. Ora dovranno rispondere delle accuse di importazione e commercio di merce riproducente modelli, disegni e marchi contraffatti, e di ricettazione.

"I sequestri effettuati hanno consentito, tra l’altro, di scoprire come molti degli articoli fossero apparentemente ‘regolari”'– si legge in una nota – mentre l’esame accurato condotto dalle Fiamme Gialle ha disvelato l’ingegnoso stratagemma utilizzato per eludere eventuali controlli all’atto dell’importazione e distribuzione di tale merce: infatti, gran parte dei prodotti erano muniti di parti adesive coprenti o pre-punzonate atte a occultare il marchio contraffatto, ma agevolmente rimovibili una volta che la merce, stoccata al “sicuro”, doveva essere messa in vendita".