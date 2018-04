in foto: Foto d’archivio

Uno scooter investe un pedone in piazzale dei Quattro Venti, quartiere Monteverde a Roma. Stando a quanto riporta RomaToday, è stato investito un uomo italiano di 78 anni. A prenderlo in pieno sarebbe stato un romano di 40 anni che era in sella al suo scooter, uno Yamaha X-Max, che procedeva in direzione viale dei Quattro Venti. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i vigili urbani del XII gruppo. Traffico congestionato in tutta la zona. Code soprattutto su viale dei Quattro Venti, in entrambe le direzioni, e in via di Villa Pamphili.

Incidente a piazzale dei Quattro Venti, due feriti gravi

I due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Le loro condizioni di salute, stando a quanto si apprende, sarebbero gravi. Ancora da accertare la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità dello scooterista.