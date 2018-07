in foto: foto di repertorio

Drammatico incidente stradale, nel pomeriggio di ieri, sulla via Casilina, al seguito del quale un uomo di 30 anni è purtroppo deceduto. Stando a quanto riporta Roma Today, la vittima stava viaggiando a bordo della sua motocicletta, una Suzuki, tra i territori di Roma e Monte Compatri quando, intorno al chilometro 20,500, all'altezza di Pantano Borghese, è avvenuto l'incidente. Stando a quanto si apprende, il motociclista avrebbe tamponato l'automobile che lo precedeva, venendo sbalzato dal mezzo e cadendo violentemente sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati prontamente i soccorritori del 118: i sanitari, purtroppo però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con l'asfalto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Monte Compatri, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per accertare eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa per molto tempo, causando notevoli disagi al traffico automobilistico.