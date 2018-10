in foto: L’intervento dei vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 ottobre, a Santa Marinella comune costiero a nord della capitale. Qui su via Colfiorito si sono scontrati una Smart e un'Apecar 50. Ad avere la peggio il conducente dell'Ape che, rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco di Civitavecchia giunti sul luogo, e poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 che l'ha trasportato in ospedale in ambulanza.

Medicati anche le due persone a bordo della Smart, che non hanno però necessitato di cure ospedaliere. Sul posto sono anche la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità, per poi rimuovere i mezzi incidentati dalla carreggiata.