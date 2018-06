Un gravissimo incidente è avvenuto questa notte in viale Somalia, al quartiere Africano, all'incrocio con via Antrodoco. Qui, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un autocompattatore dell'Ama con uno scooter attorno all'1.45 di giovedì 14 giugno. In sella allo Yamaha modello Xenter, 125 di cilindrata, due giovanissimi soccorso dalle ambulanze del 118 giunte sul luogo.

Si tratta di una ragazza di 19 anni, ricoverata in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, e di un ragazzo di 18 anni in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. Il giovane, secondo quanto riportato da il Messaggero, sarebbe un corridore, una promessa della Federazione italiana atletica leggera. Gli agenti del III Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi del caso, per stabilire l'esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.