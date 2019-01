LATINA – Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, al civico 41 di via Miglio, dove si è verificato un incidente stradale: due auto si sono scontrate per motivi ancora in corso di accertamento. Una delle due vetture coinvolte, subito dopo l'incidente, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme: sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, che si sono adoperati per spegnere l'incendio, domato senza difficoltà. I pompieri hanno anche estratto dagli abitacoli tre persone, rimaste ferite nell'incidente e affidate alle cure dei sanitari del 118: nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che risulta ancora poco chiara, e per determinare eventuali responsabilità. La circolazione automobilistica, in un primo momento rallentata per consentire le operazioni di soccorso, è tornata ben presto alla normalità.