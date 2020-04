in foto: Scontro tra bus e camion a Paliano

Scontro tra un camion e un autobus Cotral a Paliano, provincia di Frosinone. Stando a quanto riporta FrosinoneToday, lo scontro si sarebbe verificato lungo via Prenestina all'altezza del bar 7000 Caffè. Il camion e l'autobus si sono scontrati mentre stavano entrambi percorrendo la strada in direzione di Serrone. L'impatto è stato violento e il vetro posteriore si è rotto, ma per fortuna non si registrano feriti: stanno bene sia i conducenti che i passeggeri del bus. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso fino a che i due mezzi non sono stati rimossi. Le fotografie dell'incidente sono state pubblicate su Facebook da un cittadino di Paliano, Piero Ceccaroni.

Incidente mortale sulla Nettunense

Una persona è morta questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla via Nettunense ad Aprilia. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, lo scontro è avvenuto alle 5.40 circa e ha coinvolto una Nissan Micra e una autocisterna che trasporta idrocarburi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia. I pompieri hanno estratto il corpo del conducente dell'automobile e lo hanno affidato ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.