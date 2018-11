in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto oggi – giovedì 8 novembre – all'altezza del chilometro 94,800 di via Salaria in provincia di Rieti. Qua, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati un'Ape della Piaggio e una Fiat Panda. Terribile l'impatto in cui ha perso la vita un uomo di 85 anni, che si trovava a bordo dell'Ape, deceduto durante il trasporto in ospedale: il personale del 118 giunto a bordo di un'ambulanza non è riuscito a far nulla per l'anziano, ferito in maniera gravissima. Ferito anche l'uomo, 7o anni, a bordo della Panda, fortunatamente in maniera lieve.

Sul luogo dell'incidente, in località Borgo Velino, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittàducale e di Antrodoco, competenti per il tratto di Salaria dove è avvenuto l'incidente. I militari hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Al termine dei rilievi eseguiti per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità nel sinistro, i mezzi incidentati sono stati rimossi e la strada riaperta.