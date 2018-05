Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte su viale del Vaticano, proprio di fronte l'ingresso dei Musei Vaticani in pieno centro a Roma. Qui erano circa le 3.30 del mattino quando un'automobile privata e un taxi si sono scontrati frontalmente. Violentissimo l'impatto. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, si tratta di due turisti stranieri che viaggiavano sul taxi e del conducente dell'autobianca.

I turisti soccorsi sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale San Camillo, dove sono entrati in codice rosso, meno gravi le condizioni dell'autista ricoverato in codice giallo al Policlinico Gemelli. Sul posto, oltre i soccorsi sanitari del 118, gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.