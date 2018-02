Gravi incidenti tra tifoserie si sono verificati questa mattina a Verona. Erano circa le 10.00 quando nei pressi dello stadio, ultras della Roma in trasferta sono entrati in contatto con un gruppo di supporter dell'Hellas Verona. Ne è nato un violento corpo a corpo in cui si sono affrontati i due gruppi, con bastoni, cinte, bottiglie e mani nude. Coinvolte circa duecento persone.

I due gruppi sono riusciti a venire a contatto, nonostante imponente fosse il dispositivo di sicurezza attorno allo stadio Bentegodi. Le opposte tifoserie sono state divise dalle forze dell'ordine, intervenute in assetto antisommossa. Sarebbero ventuno i tifosi fermati, arrestati e portati negli uffici della Questura. Al vaglio anche il materiale sequestrato sul "terreno", soprattutto oggetti contundenti. Sarebbero tutti tifosi della Roma. Prima dell'inizio della partita i tifosi ospiti hanno ritirato tutti gli striscioni in "solidarietà" con gli arrestati.