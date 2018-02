Maxi sconti con The Fork in oltre mille ristoranti italiani. Ecco dove mangiare a metà prezzo a Roma. Dal 15 febbraio fino al 31 marzo 2018 torna anche nella Capitale il The Fork Festival, che consentirà di prenotare con sconti del 50 per cento direttamente alla cassa. Le promozioni, si legge sul comunicato stampa diffuso dall'azienda, riguardano le esperienze consumate durante il periodo del TheFork Festival e sono riservate agli utenti che prenotano attraverso l’applicazione mobile di TheFork per iOs e Android e il sito www.thefork.it, presso i ristoranti aderenti e con coperti in offerta disponibili.

Ecco qualche indirizzo a Roma in cui è possibile usufruire dello sconto

Seiperdue Crudo Gourmet: Nella selezione Insider di TheFork è tra i migliori ristoranti in città per gli utenti della community e i giudizi della critica. Si distingue per la sua cucina crudista, con alimenti cotti a una temperatura massima di 42°C. Un’esperienza da provare!

Casa Savoia: Un ambiente elegante con prevalenza di toni scuri e arredi moderni, per un altro ristorante della selezione Insider di TheFork. Nel menù piatti ricercati e impiattati con cura ispirati alla tradizione mediterranea.

Sellero e Ventresca 2: Per chi cerca un contesto più rustico, Sellero e Ventresca Due è una trattoria che propone piatti tipici della cucina romana e italiana. Ideale per gustare una bella carbonara.

Himalaya's Kashmir: Anche a Roma non mancano proposte etniche, il ristorante Himalaya's Kashmir ne è un esempio. Nel centro della città, è specializzato in gastronomia indiana e pakistana.

Matilde Bistrot: Nel cuore del quartiere nuovo della Garbatella, un locale a metà tra il ristorante-bistrot e il cocktail bar dove rilassarsi e godersi piatti tipici della cucina mediterranea con ingredienti dop.

Bez Roma: Cucina tipica romana e piatti più sfiziosi e ricercati in un’atmosfera glamour e accogliente nel quartiere Prati.

Mansio Bistrot: All’interno di un’antica stazione di posta restaurata, Mansio Bistrot propone la classica pinsa romana, ma anche piatti creativi e originali. Interessante anche la proposta di cocktail.__