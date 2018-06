Brutta avventura per una donna che, nella serata di ieri, è uscita di casa come al solito in zona Casilino, per portare a passeggio il suo cane. Mentre si trovava a spasso è stata avvicinata da uno sconosciuto che prima l'ha seguita, poi si è abbassato i pantaloni denudandosi e cominciando a molestarla. A più riprese l'ha abbracciato nel tentativo di compiere una violenza sessuale.

La donna ha reagito e, grazie anche all'intervento provvidenziale del suo cane che ha tentato di difenderla cominciando ad abbaiare con forza, ha attirato l'attenzione degli agenti del Reparto Volanti di pattuglia nella zona, che avvicinandosi ha messo in fuga l'aggressore. Fermato poco dopo l'uomo è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi dalla zona. Identificato negli uffici del commissariato Casilino Nuovo per un cittadino nigeriano di 35 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale.