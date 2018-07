“Sono già iniziati i primi incendi sull'intero itinerario della 148 Pontina che lasciano pochi dubbi su come si evolverà l'intera estate. Vi chiedo di segnalarci qualunque anomalia o persona che riteniate possa essere sospetta o che la notiate appiccare i roghi cercando nel limite del possibile di fornirci più indicazioni possibili, autovetture, caratteristiche fisiche, abbigliamento. Solo con il vostro aiuto potremmo scongiurare quello che è accaduto due anni fa. Grazie per la collaborazione”.

Questo l'appello del comandante Massimiliano Corradini della Polizia Stradale di Aprilia, che ha chiesto a pendolari e automobilisti di collaborare con le forze dell'ordine per prevenire l'insorgere di incendi, non esitando a chiamare il numero di telefono 06/9201901. Per diffonderlo quanto più possibile e raggiungere chi ogni giorno utilizza la Pontina per recarsi a lavoro o spostarsi da casa, la Stradale ha condiviso l'appello sul gruppo Facebook "Noi pendolari della Pontina". La speranza è che si possa evitare un'altra estate infernale come quella del 2016, quando la strada fu funestata da roghi che ne portarono anche a lunghi periodi di chiusura con gravi e inevitabili disagi.