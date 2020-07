Potrebbe essersi conclusa nel modo peggiore possibile la vicenda della scomparsa di Rocco Panetta, il giovane di 27 anni scomparso da domenica 28 giugno. Un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all'interno della macchina del giovane: a causa delle condizioni del cadavere non è stato ancora possibile effettuare il riconoscimento della salma, ma tutto porterebbe a pensare che si tratti proprio del giovane lavoratore di Amazon. Non è possibile stabilirlo con certezza fino a che non venga data l'ufficialità, ma è molto probabile che il giovane sia morto ormai da diversi giorni. Accanto al corpo è stata trovata una patente con riportate le sue generalità e alcuni antidepressivi. L'auto del ragazzo è stata trovata parcheggiata nel quartiere Vescovio. A dare l'allarme, alcuni passanti che sentivano un cattivo odore provenire dalla vettura: quando gli agenti del commissariato Vescovio sono arrivati, hanno trovato il giovane ormai senza vita. Le cause della morte non sono state ancora accertate.