in foto: Alessandro Cesarini scomparso a Civitavecchia

Ancora nessuna notizia di Alessandro Cesarini, il 14enne di Civitavecchia scomparso la mattina dello scorso giovedì da casa della zia, in via Campo dell'Oro. Il ragazzino non ha più dato sue notizie né si è fatto sentire con i genitori, che sono disperati e sperano si sia allontanato volontariamente. Le ricerche proseguono senza sosta, la polizia sta battendo tutte le zone frequentate dal 14enne, ma per adesso queste operazioni non hanno dato il risultato sperato. "Mio figlio è impaurito e disperato in quanto i servizi sociali di questa città con continue pressioni mentali lo hanno rinchiuso immotivatamente dentro una struttura inadeguata per lui, ed è fuggito da tali persone e minacce – ha scritto su Facebook il padre del ragazzo, Sergio Cesarini – Io chiedo da padre e faccio questo appello a chiunque abbia visto o notato qualcosa di farmi sapere al più presto, nel caso contattami privatamente, o chiamate le istituzioni".

Scomparso Alessandro Cesarini, non ha con sé giubbotto e telefono

"Sono quattro giorni che Alessandro mio nipote è scomparso da Civitavecchia – ha scritto la zia su Facebook – Le forze dell'ordine lo stanno cercando, vi prego condividete, siamo tutti in preda al panico spero e prego Dio che non gli sia successo nulla, ma la paura è tanta. Alessandro ha solo 14 anni e non ha nulla con sé, ne un telefono ne un giubbotto per la notte, sarà impaurito e disperato". Non è ancora chiaro se il ragazzino si sia allontanato volontariamente o se abbia seguito qualcuno, magari contro la sua volontà. Per ora le ricerche continuano senza sosta per portare di nuovo il 14enne a casa, che non sembra abbia nemmeno un telefono cellulare con sé che, in caso, si sarebbe potuto rintracciare.