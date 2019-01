in foto: Anziano scomparso a Marcellina, ricerche tutta la notte

Un uomo di 86 anni risulta scomparso da ieri a Marcellina, comune a est di Roma tra Guidonia e Tivoli. A denunciare la scomparsa dell'anziano, ai carabinieri di Guidonia, è stata la figlia. Le ricerche dei vigili del fuoco sono cominciate ieri e sono andate avanti per tutta la notte. La figlia ha riferito che il padre l'aveva accompagnata a casa con l'automobile e poi, però, non aveva fatto ritorno nella sua abitazione.

L'appello su Facebook della nipote: "Per favore condividete mio zio è scomparso da ieri pomeriggio, è stato avvistato l’ultima volta ieri sera tardi in mezzo alle campagne di Marcellina per favore condividete è vestito con un giubbotto blu pantaloni di velluto scuri scarpe da ginnastica bluette e zuccotto scuro per favore condividete, si chiama Pierino. Per favore aiutateci". Una telecamera di sicurezza l'avrebbe ripreso nella serata di ieri davanti a una villetta del paese dopo che la sua automobile era rimasta impantanata. I carabinieri stanno vagliando le registrazioni di altre telecamere installate in zona.