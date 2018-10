in foto: Foto di repertorio

Scomparsa da diversi anni, il corpo mummificato di Marisa Cristante, classe 1932, è stato ritrovato in un appartamento di Martinsicuro, paese in provincia di Teramo. La donna, che oggi avrebbe 86 anni, era residente a Pozzaglia Sabina, provincia di Rieti. Il suo cadavere è stato trovato vicino al letto dagli uomini della Squadra Mobile e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Sulla scomparsa dell'anziana indagavano da anni gli investigatori di Rieti, ma le ricerche non avevano condotto a nessun esito fino a quando è stato scoperto che la donna era proprietaria di un appartamento in via Vezzola a Martinsicuro, sulle coste abruzzesi. Il sindaco di Pozzaglia Sabina ha segnalato la scoperta al Questore di Teramo, che a sua volta ha inviato sul posto il personale della locale questura e ha affidato il caso alla procura di Teramo. All'interno dell'appartamento è stato ritrovato il cadavere mummificato della signora. Il sostituto procuratore di turno ha disposto la rimozione della salma, che è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale civile di Teramo a disposizione di quell'autorita' giudiziaria.