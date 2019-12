in foto: Nerola

Sono stati oltre cento i soccorritori attivati per ritrovare una donna scomparsa ieri da Nerola, provincia di Roma, uscita di casa con i tre figli piccoli senza lasciare alcuna traccia. Dopo 24 ore di ricerche in ogni angolo del territorio del piccolo paese alle porte della Capitale, la mamma e i tre bimbi, un neonato di quattro mesi, un bimbo di quattro anni e una femminuccia di otto, sono stati ritrovati all'interno di un casolare sperduto nelle campagne. Tutti e quattro sono in buone condizioni perché la donna, originaria di Cuneo, aveva portato con sé viveri a sufficienza e vestiti pesanti per trascorrere la notte al freddo. Sono tutti stati accompagnati all'ospedale Sant'Andrea di Roma, ma non hanno necessitato di particolari cure da parte dei medici.

Oltre 100 persone hanno partecipato alle ricerche

Il procuratore di Tivoli Francesco Menditto sta coordinando le indagini per chiarire tutti gli aspetti della scomparsa e i motivi che hanno spinto la donna a lasciare la casa e il marito dopo una litigata con quest'ultima. Grazie ai cani molecolari è stato individuato un casotto di caccia vicino Poggio Corese e là la donna e i figli sono stati ritrovati. Un giorno fa la 38enne era stata vista per l'ultima volta da un automobilista che aveva visto lei e i piccoli al buio sul bordo della strada e così aveva chiesto se necessitassero di aiuto. La donna aveva rifiutato il passaggio. Come detto, sono stati circa 100 i soccorritori tra carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e volontari, che hanno partecipato alle ricerche. La sindaca di Nerola, Sabrina Granieri, ha espresso soddisfazione per la conclusione della vicenda e ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto per ritrovare i quattro dispersi.