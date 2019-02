in foto: Francesca Accardo, 14 anni, scomparsa a Roma

Francesca Accardo, 14 anni, è scomparsa nel corso della mattinata del 21 febbraio da Tor Lupara, Toma. Indossava un giaccone blu, pantaloni neri, scarpe Nike nere e bianche, ha uno zaino viola scuro. "È sparita questa mattina (21/02) da Tor Lupara. Si chiama Francesca, ha 14 anni. Chiunque la veda contatti i carabinieri di mentana o il numero 3209654877", gli annunci pubblicati su Facebook.

Scomparsa Francesca Accardo, 14 anni, da Roma

Stando a quanto si apprende il padre avrebbe denunciato la scomparsa ai carabinieri di Mentana. La ragazza, all'anagrafe Francesca Ester Accardo, è nata a Torre del Greco il 18 giugno del 2004 ed è residente in Fonte Nuova, periferia di Roma nord, in via Boccaccio. Con sé non avrebbe cellulare e si sarebbe allontanata da cosa dopo un litigio con la mamma. Secondo quanto si apprende, la ragazza avrebbe preso l'autobus 337 in direzione di Roma centro e l'ultima volta sarebbe stata vista a piazza Conca d'Oro. Nelle scorse ore avrebbe inviato un messaggio audio ai genitori informandoli di stare bene e di trovarsi a Napoli. La ragazza si troverebbe alla stazione Centrale del capoluogo campano, ma per il momento la notizia non è confermata. Intorno all'ora di pranzo sarebbe stata ritrovata dai carabinieri napoletani in collaborazione con i colleghi di Roma. Per il momento, come detto, si attende un annuncio ufficiale della famiglia in merito al ritrovamento della ragazza.