Una ragazzina di dodici anni, Sara Visone, è scomparsa oggi da Ostia intorno alle 17.40. A lanciare un appello disperato su Facebook la madre Daniela Siciliano. "Aiutatemi a ritrovare mia figlia: Sara Visone, 12 anni scomparsa da Ostia oggi 07 Maggio 2020 alle ore 17.40 circa da Piazza Ener Bettica. Ha portato via un borsone nero (come in foto). Indossava jeans blu scuro con bottoni avanti. Poi indossava una felpa bianca con zip davanti e cappuccio sempre bianco". La dodicenne è alta 1.50cm e pesa circa 45 chili. Non è chiaro se si tratti di un allontanamento volontario: la polizia ha ritrovato il cellulare ma non la giovane.

Al vaglio il cellulare di Sara

Secondo quanto riportato dalla mamma della ragazzina, Sara Visone potrebbe avere indosso scarpe Fila bianche o Nike 270 nere, con un giubbotto di pelle, mentre nel borsone potrebbe avere jeans blu e una felpa gialla. Il cellulare, ritrovato poco dopo la scomparsa, è ora al vaglio della Polizia di Stato, che vuole capire se la giovane abbia deciso di allontanarsi da sola, se sia stata aiutata o se il non rientro a casa non sia dipeso dalla sua volontà. I poliziotti sperano che nel registro chiamate, nella galleria o tra i messaggi ci siano indizi che possano far capire dove possa essere Sara.