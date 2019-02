in foto: foto di repertorio

Sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia previsto dalle 9 alle 17 di venerdì 8 febbraio 2019. L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Orsa. Possibili disagi, quindi, nella circolazione dei treni, ma Trenitalia comunque annuncia che le Frecce svolgeranno servizio regolarmente e così anche gli altri treni nazionali. Previsto anche uno sciopero, indetto sempre dall'Orsa, del settore vendita e assistenza di Trenitalia dalle 3 di venerdì 8 febbraio alle 2 di sabato 9 febbraio 2019. E' possibile per questo che alcuni sportelli delle biglietterie nelle stazioni restino chiusi. Sarà comunque possibile acquistare i biglietti online, nelle agenzie e alle biglietterie automatiche.

Possibili disagi anche a Roma e nel Lazio. Non verranno toccate dallo sciopero le ferrovie urbane gestite da Atac come la Roma-Lido e la Roma-Centocelle. Inoltre, rende noto il gruppo Fs, sarà assicurato il collegamento tra la stazione di Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Fiumicino.

A questo indirizzo sono pubblicati tutti i treni regionali del Lazio garantiti in caso di sciopero. In generale sul sito di Trenitalia si legge che sono garantiti i "servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali). I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza".