Il sindacato Faisa Cisal ha indetto uno sciopero per venerdì 10 luglio che riguarderà l'intera rete Atac. L'agitazione di 24 ore interesserà infatti bus, tram, metropolitane e ferrovie gestite dall'azienda municipalizzata romana. Il servizio sarà però regolare nelle consuete fasce di garanzia e cioè da inizio servizio fino alle 8 e 30 e dalle 17 alle 20. Disagi possibili anche sulle linee periferiche gestite da Roma Tpl a causa di uno sciopero di 4 ore, dalle 9 alle 13, proclamato dal sindacato Usb. Durante lo sciopero, informa Atac, nelle stazioni metroferroviarie che resteranno eventualmente aperte non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale.

Gli orari dello sciopero del 10 luglio

Queste le modalità dello sciopero pubblicate sul sito di Atac:

Notte 9/10 luglio:

– Dalle ore 0.01 non garantite le corse delle linee di bus notturne: nMA-nMB-nMB1-nMC-nME-n041-n075-n3d-n3s-n5-n8-n11-n46-n66-n70-n74-n90-n92-n98-n200-n201-n409-n543-n500-n551-n706-n716-n719-n781-n904-n913

– Garantite le corse delle linee di bus diurne che termina il servizio alle ore 2 circa: 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Giornata del 10 luglio:

– Garantite le corse delle linee bus diurne e del resto della rete filobus, tram, metro e ferrovie da inizio servizio alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

– Corse su intera rete non garantite dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

Notte10/11 luglio:

– Non garantito il servizio delle linee metropolitane A-B-C e della linea bus sostitutiva MC2 nella fascia 24.00-1.30.

-Non garantito il servizio della linea tram 3 nella fascia 24.00-3.30.

-Non garantito il servizio delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 nella fascia 24.00-2.00

– Garantito, dalle ore 24.00, il servizio delle linee bus notturne nMA-nMB-nMB1-nMC-nME-n041-n075-n3d-n3s-n5-n8-n11-n46-n66-n70-n74-n90-n92-n98-n200-n201-n409-n543-n500-n551-n706-n716-n719-n781-n904-n913