Venerdì 9 febbraio, uno sciopero di 24 ore coinvolgerà le linee del trasporto pubblico locale gestite dal consorzio privato Roma Tpl. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia da inizio turno fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. L'agitazione è stata indetta dal sindacato di categoria Fast Confsal, per protestare contro"le violazioni contrattuali e di sicurezza sul lavoro nei confronti dei dipendenti". Tutto regolare per metro e ferrovie urbane, così come per la rete del trasporto pubblico su gomma gestito da Atac.

Le linee di bus a rischio venerdì 9 febbraio:

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L,710, 711, 720, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1, C6, C8, C19