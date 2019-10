in foto: Bus Cotral – foto Cotral

Indetto uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio per sabato 12 ottobre. Il sindacato Slm Fast Confal ha proclamato un'agitazione di 24 ore per quanto riguarda i lavoratori di Cotral, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella regione Lazio. Lo sciopero è previsto dalla mezzanotte del 12 ottobre fino alle 5.29 e poi dalle 8 e 30 alle 16,59 e dalle 20 fino a fine servizio. Saranno quindi garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e dalle 17 alle 20. Il sindacato Cambia-menti M410 ha invece proclamato uno sciopero per la stessa giornata di quattro ore dalle 12,30 alle 16,30.

Sciopero trasporti Cotral, le motivazioni dei sindacati

Queste le motivazioni dei sindacati: "Contestazione dell'Ordine di Servizio n. 30 del 07.06.2019 che prevede l'estensione della verifica dei titoli di viaggio su tutte le corse Cotral, mancato confronto di tematiche quali: percentuale del 40 per cento dei nastri e riserve di bacino, eliminazione degli Enc, percorrenze e organizzazione del lavoro dei verificatori. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dalla organizzazione sindacale Cambiamenti M410: aumento di indennità turno a nastro, rispetto art.36 Ccnl 25/11/2015, equiparazione valore orario dei turni a nastro negli impianti con servizio domenicale, rispetto art. 27 art.1 secondo comma Ccnl 25/11/2015 nonche' della legge 66/2003. Percentuali di adesione ai precedenti scioperi: Slm Fast Confsal sciopero del 24 luglio 2019 adesione del 25,9 per cento; Cambia-menti M410 sciopero del 27 gennaio 2019 adesione del 23 per cento".