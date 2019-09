in foto: Sciopero dei mezzi – foto di repertorio

Proclamato uno sciopero dei trasporti a Roma per giovedì 26 settembre 2019. L'agitazione durerà solo due ore, dalle 10 alle 12, ma coinvolgerà autisti, controllori, addetti alle biglietterie e macchinisti di Atac. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti di Roma e Lazio con l'obiettivo di ottenere "misure concrete e celeri volte ad affrontare fattivamente l'emergenza sicurezza". L'agitazione, infatti, è stata proclamata in seguito all'ennesima aggressione subita da un conducente di un mezzo pubblico.

Probabili disagi per i pendolari e i lavoratori in generale, con le metropolitane, i bus e le linee tranviarie che potrebbero fermarsi del tutto nelle due ore di sciopero, dalle 10 a mezzogiorno. Per il momento non è stato ancora pubblicato un avviso in merito alle modalità dello sciopero sul sito ufficiale di Atac.

Sciopero 26 settembre Roma, le ragioni dei sindacati

Per i sindacati "le quotidiane criticità vissute dai lavoratori del trasporto pubblico locale, che mai nel corso degli anni abbiamo smesso di denunciare, sono ormai mutate in una vera e propria escalation di violenza. E' il momento di mobilitarci e far sentire la nostra voce. Non è più il momento di attendere -si legge in una nota congiunta – pretendiamo risposte tempestive: troppe persone sono finite in ospedale per situazioni scongiurabili e troppi lavoratori temono per la propria incolumità".

L'ultima aggressione a un autista dell'Atac si è verificata ieri sera, in via Appia Nuova 888 a Roma. Il conducente era rimasto bloccato lungo la strada da auto parcheggiate in doppia fila, era sceso dal mezzo a controllare, ma è stato aggredito fisicamente da un automobilista in coda.