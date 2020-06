Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 20 alle 24, il giorno giovedì 18 giugno 2020 che riguarderà anche i lavoratori del trasporto pubblico di Roma. Dalle 20 alle 24 di giovedì, quindi, non sarà garantito il servizio sull'intera rete Atac (cioè per quanto riguarda bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle) e per quanto riguarda l'intera rete bus RomaTpl.

Durante lo sciopero all'interno delle stazioni metro che resteranno aperte, informa Atac, "non sarà garantito il funzionamento di montascale, ascensori e scale mobili". Sulla rete di superficie non sono garantite, si legge ancora sul sito di Atac, "le corse delle linee diurne successive alle 24.00. Nella notte 18/19 giugno garantito il servizio delle linee bus notturne". Per quanto riguarda gli scioperi precedenti, quello convocato il 17 gennaio scorso, sempre di 4 ore, ha visto l'adesione del 34,8 per cento dei lavoratori dei bus e del 32,2 per cento per quelli della metropolitana e delle ferrovie regionali. Andando ancora più indietro nel tempo, lo sciopero di 24 ore del 25 giugno 2019 ha visto l'adesione del 37,7 per cento per l'esercizio di superficie e del 34,6 per cento per l'esercizio metropolitane e ferrovie regionali.

Le motivazioni dello sciopero dei trasporti

Queste le motivazioni dello sciopero:

-tutela, salute, sicurezza lavoratori e cittadini

-nessuna misura a sostegno varata dal Governo

-ri-pubblicizzazione servizi essenziali

Le segreterie regionali di Usb lavoro privato e Orsa Tpl hanno proclamato uno sciopero regionale del trasporto pubblico, con gli stessi orari e con questa motivazione: sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico locale.