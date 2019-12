in foto: Foto di repertorio

Per oggi, lunedì 9 dicembre, è stato proclamato uno sciopero di quattro ore a Roma, dalle 10 alle 14, per i dipendenti di Atac. L'agitazione è stata indetta dal sindacato Fast Slm. Atac informa che potrebbero verificarsi disagi per quanto riguarda bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Lo sciopero riguarderà solo i dipendenti Atac e quindi non interesserà i collegamenti periferici gestiti dalla Roma Tpl. Atac informa inoltre che "durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. Non garantito il servizio delle biglietterie".

Queste le motivazioni dello sciopero dei trasporti pubblicate sul sito di Atac: ferie, insufficienza mensa, personale di macchina settore metroferroviario, problematiche IV area.

Sciopero Cotral sospeso dai confederali, confermato solo da Faisa Cisal

Lo sciopero Cotral in programma per oggi, lunedì 9 dicembre, è stato sospeso dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Fna. Lo sciopero di 24 ore avrebbe riguardato l'intera rete di trasporti regionali gestita da Cotra. La decisione, informa l'azienda, "è maturata in seguito al confronto tra l’azienda e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, conclusosi con la sottoscrizione di un verbale di accordo".

Solo il sindacato Faisa Cisal ha confermato l'agitazione di 24 ore. Lo sciopero sarà dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20.