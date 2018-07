Sono soltanto sette su 42 le partenze cancellate all'aeroporto di Ciampino nella giornata di oggi, segnata dallo sciopero del personale di cabina della compagnia low cost Ryanair. Stando a quanto si apprende i voli cancellati sarebbero soprattutto quelli della fascia pomeridiana e in particolare le partenze per Madrid, Lisbona, Londra e Parigi. Nello scalo romano non si registrano particolari disagi per i passeggeri, avvisati già da giorni in merito ai possibili problemi legati all'agitazione indetta dai sindacati. Dalle 6 alle 9 e 30 di questa mattina i voli cancellati, su 14 totali, erano solo due, quello per Charleroi in Belgio e quello per Madrid. La compagnia, comunque, aveva già informato i passeggeri sull'eventuale riprogrammazione del viaggio o sul rimborso dei biglietti.

Esprimono comunque soddisfazione per la riuscita generale dello sciopero i rappresentanti dei lavoratori. "L'altissima partecipazione allo sciopero di oggi del personale navigante di Ryanair con base in Italia ha dimostrato nei fatti il reale peso della rappresentanza dei nostri sindacati tra i lavoratori, la loro compattezza e la forza delle legittime rivendicazioni", si legge in una nota congiunta Filt Cgil e Uiltrasporti, che aggiungono: "Tutele, diritti e libertà sindacale dei lavoratori sono principi inviolabili del nostro ordinamento e RYANAIR deve prenderne atto, dando seguito alla nostra rinnovata richiesta di aprire con noi il tavolo negoziale per il contratto collettivo di lavoro di piloti ed assistenti di volo. Più volte abbiamo chiesto alla compagnia irlandese di aprire un confronto che tuttavia ci ha rifiutato. Oggi alla luce degli straordinari risultati dello sciopero rinnoviamo la richiesta di avviare un confronto allo scopo di evitare il ripetersi di ulteriori scioperi".