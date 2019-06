in foto: sciopero trasporti

Sciopero generale nazionale di tutti i trasporti. Dai trasporti pubblici locali alle ferrovie e alle autostrade. I sindacati hanno convocato l'agitazione per il prossimo mercoledì 24 giugno, quando saranno coinvolti tutti i settori ad esclusione del trasporto aereo. Lo sciopero dei lavoratori del comparto aereo è stato indetto, invece, per venerdì 26 luglio 2019. Lo sciopero è stato annunciato dai segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi. Le Federazioni dei trasporti della Cisal hanno detto che "risponderanno con una mobilitazione generale nazionale" e con presidio presso il Ministero dei Trasporti.

Sciopero dei trasporti Roma 24 luglio 2019

Lo sciopero coinvolgerà, quindi, anche i mezzi pubblici della Capitale, con i bus e tram di Atac che potrebbero passare a singhiozzo, come anche i treni urbani e i treni regionali. Probabile chiusura delle tre linee Metro, la A, la B e la C, dato che a indire lo sciopero sono stati i tre principali sindacati. Saranno rispettate, come al solito, le fasce di garanzia, con i mezzi pubblici in funzione fino alle 8 e 30 e poi dalle 17 alle 20.