in foto: La banchina affollata della metro C

Metro aperte alle ore 8.30 di oggi, 26 ottobre. Si preannunciava da giorni un venerdì nero nella Capitale per lo sciopero generale che riguarda diversi settori, come i trasporti, i rifiuti e la scuola. La situazione al termine della fascia di garanzia prevista per la mattina, è "attiva l'intera rete metroferroviaria, ad eccezione della Roma – Lido". Le ultime due corse sono previste in partenza alle ore 8.30, poi chiusura. Lo comunica Atac in una nota per informare i passeggeri che sono in viaggio verso Roma pendolari per studio o lavoro". Sulla rete di superficie "possibili riduzioni in base ad adesione allo sciopero". Incroceranno le braccia i lavoratori aderenti ai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas.

Sciopero del trasporto pubblico a Roma

Per quanto riguarda gli spostamenti, a Roma, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi, l’agitazione riguarderà le linee Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Lo stop previsto è di 24 ore. Saranno garantite alcune fasce orarie: il servizio sarà regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero riguarderà anche Trenitalia e Italo. Lo stop è previsto dalle ore 21 del 25 ottobre alle ore 21 del 26 ottobre.