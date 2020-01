in foto: sciopero trasporti pubblici Roma

Sciopero dei trasporti a Roma per lunedì 3 febbraio. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti Atac, con metro, bus e tram a rischio per 24 ore. Ritardi e cancellazioni potrebbero inoltre registrarsi sulle linee ferroviarie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. La mobilitazione è stata proclamata lo scorso 10 gennaio dalle sigle sindacali Fast Confsal. Le motivazioni dello sciopero riguardano miglioramenti sulla condizione del lavoro, il trattamento economico, l'adeguatezza dei mezzi e la sicurezza durante il turno. Un'agitazione in calendario in una giornata in cui il Campidoglio ha indetto il blocco del traffico per i veicoli più inquinanti, come misura per contrastare l'inquinamento dell'aria in città e tenere sotto controllo il livello di particolato PM 10. Si preannunciano disagi per pendolari e romani, alle prese con un lunedì nero per quanto riguarda gli spostamenti in città.

Sciopero Atac a Roma 3 febbraio: le fasce di garanzia

Lo sciopero Atac a Roma di lunedì 3 febbraio vedrà metro bus, tram e treni a rischio per l'intera giornata, dalle ore 8.30 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Tuttavia il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie: da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Oltre a metro, bus e tram, aderiranno allo sciopero anche le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sarà invece regolare per i treni della linea ferroviaria Roma-Viterbo e per le linee degli autobus gestite da Roma Tpl.