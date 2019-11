Sciopero dei trasporti a Roma lunedì 18 novembre. Ad incrociare le braccia saranno i dipendenti di Cotral e Roma Tpl che gestisce ben 100 linee bus della Capitale, con due mobilitazioni di ventiquattr'ore. Un inizio settimana che si preannuncia all'insegna dei disagi per chi si sposta in città utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Tra le motivazioni della mobilitazione "l’orario di lavoro con la mancata concessione delle ferie e lo straordinario obbligatorio, la regolarizzazione dei versamenti, la manutenzione delle vetture, l’uso eccessivo della repressione disciplinare" si legge in una nota. A rendere tutto più difficile sarò il maltempo, che a partire da questo weekend di sabato 16 e domenica 17 novembre, imperverserà sulla Capitale, con forte pioggia e intensi temporali.

Sciopero bus Cotral lunedì 18 novembre

Le linee extraurbane gestite da Cotral saranno a rischio per l'intera giornata, da mezzanotte alle 5.29, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 alle 23.59. Nonostante gli inevitabili disagi, saranno rispettate le consuete fasce di garanzia previste dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero bus Roma Tpl lunedì 18 novembre

Mobilitazione anche per i lavoratori di Roma Tpl, consorzio privato che serve la periferia della città. Uno sciopero che anche in questo caso è previsto per ventiquattr'ore, sempre assicurando il servizio nelle fasce di garanzia. Ad indire la protesta il sindacato Usb e in una delle società del gruppo, la Troiani, anche dalla Fast Confsal.

Le linee a rischio lunedì 18 novembre

08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19, C6 e C8.