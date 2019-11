in foto: Sciopero dei taxi a Roma, sit in a Termini – Foto Twitter taxistalobbysta

Lo sciopero dei taxi a Roma sta creando non pochi disagi a turisti e lavoratori soprattutto alla stazione Termini, alle uscite degli aeroporti e in generale in tutti gli scali ferroviari e nelle principali fermate dei taxi. Davanti a Termini circa cento tassisti stanno manifestando e hanno srotolato un grande striscione: "Tassisti Raggirati". Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Legacoop, Movimento italiano tassisti, Orsa Taxi Lazio, Tras, Unica Filt Cgil, Uri, Uritaxi e Usb settore Taxi.

Le richieste dei tassisti

"Aggiornamento delle tariffe, istituzione del taxi service, nuova viabilità a piazza dei Cinquecento (il piazzale davanti a Termini) e lotta all'abusivismo": queste le principali richieste delle organizzazioni sindacali che hanno indetto l'agitazione per tutta la giornata di oggi, 26 novembre. I tassisti vogliono essere ricevuti dalla sindaca Raggi, ma quest'ultima, stando a quanto dichiarano i rappresentanti dei sindacati, non ha mai risposto alle loro richieste, a partire dall'adeguamento delle tariffe, ferme a dieci anni fa.

Serve inoltre "una nuova viabilità su piazza dei Cinquecento, che e' il problema che causa le file fuori dalla stazione. Chiediamo di poter usare certe preferenziali come quella sulla Laurentina e di rimodulare i turni. E vogliamo il Taxy service per i clienti: un servizio di accompagnamento alle auto, con trasporto delle valigie, e di informazione per i clienti, svolto da nostro personale. C'è in tante altre città italiane. Qui a Termini avevamo iniziato il 20 luglio ma ci hanno subito multato. Infine vogliamo una vera lotta all'abusivismo. Il servizio vetture della Polizia locale conta solo 10 persone", spiega all'agenzia Dire una rappresentante del sindacato Orsa Taxi Lazio.