Sciopero dei mezzi martedì 25 giugno a Roma. Stop a metro, tram e autobus gestiti da Atac. A fermarsi saranno anche le ferrovie locali Termini Centocelle, Roma Civita Castellana Viterbo e Roma Lido. L'agitazione è prevista dalle 8 e 30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Ad indire la protesta, i sindacati Usb e Orsa. "Uno sciopero per difendere la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti – spiegano dai sindacati – perché nel trasporto pubblico romano il problema non sono solo i bus che prendono fuoco e le aggressioni al personale, ma anche le polveri sottili nelle gallerie e nelle stazioni della metro, polveri micidiali i cui valori arrivano a sforare anche di cinque volte i limiti di legge. Le continue aggressioni al personale operativo, causate dalla gestione insufficiente del servizio, aggiungono infine altro stress e altro disagio ai lavoratori che svolgono già un'attività di per sé usurante" si legge in una nota. Si preannuncia un'altra giornata nera per chi si sposta quotidianamente nella Capitale servendosi del trasporto pubblico. Le fasce di garanzia, utili specialmente per i pendolari che dalla provincia si spostano verso la Capitale per studio o per lavoro, prevedono il servizio attivo dalle ore 5.30 fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Rinviato lo sciopero dei mezzi di giovedì 20 giugno

Lo sciopero dei mezzi in programma per oggi, giovedì 20 giugno, è stato rinviato al prossimo martedì 25 giugno. A rimandarlo, il prefetto di Roma, Gerarda Pantaleone, che ha chiesto di rinviare la protesta in calendario proprio nel giorno del concorso dei cosiddetti ‘navigator', le figure professionali che serviranno a supportare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nella ricerca del lavoro. La decisione del prefetto, che ha scatenato la polemica dei sindacati, arriva per garantire il regolare servizio e agevolare gli spostamenti durante il concorso che si sta svolgendo in questi giorni nella Capitale al quale stanno partecipando migliaia di persone.