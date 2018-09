Sciopero dei trasporti indetto dai dipendenti Cotral per lunedì 17 settembre, il giorno in cui quasi tutti gli studenti del Lazio rientreranno a scuola. Se lo sciopero (di 24 ore) venisse confermato i bus regionali non circoleranno. L'agitazione è prevista dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Saranno quindi garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8,30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Sciopero Cotral 17 settembre, le motivazioni dei sindacati

Queste le motivazioni dei sindacati: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti protestano per "sicurezza e incolumità del personale viaggiante nonché della stessa utenza a bordo; regolarità del servizio a causa della mancanza dei tempi tecnici necessari, attualmente insufficienti per lo svolgimento del servizio in assenza di Vtv; sicurezza della viabilita' generata dal comando di interruzione corsa in caso di riscontrate irregolarità; mancato rispetto degli accordi". Faisa Cisal sottolineano invece il "mancato rispetto delle relazioni industriali con esclusione dal tavolo della trattativa; erogazione ticket restaurant per tutto il personale; rivisitazione tempi di percorrenza; gestione unilaterale su saturazione dell'orario di lavoro; mancata applicazione dell'art.34 del contratto; applicazione unilaterale verifica titoli di viaggio operatori di esercizio; regolarizzazione cedolini paga".