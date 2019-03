in foto: La stazione di Valle Aurelia chiusa questa mattina. [Foto / Fanpage.it]

Sciopero dei mezzi venerdì 8 marzo a Roma in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si preannunciava da giorni un venerdì di passione per studenti e lavoratori che si spostano verso la Capitale per studio o per lavoro a causa dell'adesione delle sigle sindacali Cobas, Usb e Faisa Cisal allo sciopero globale di oggi che riguarda bus, tram e metro gestite da Atac coinvolte in una mobilitazione di 24 ore cominciata già a partire da ieri e il servizio di trasporto periferico di Roma Tpl, per 4 ore. Coivolte nello sciopero anche le ferrovie Termini-Giardinetti, Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

Sciopero venerdì 8 marzo a Roma: la situazione dei mezzi

Lo sciopero dei mezzi a Roma oggi, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è iniziato a partire dalle 8.30. Le fasce di garanzia saranno rispettate tra le 17 e le 20 di sera Questa la situazione in città dopo il via allo sciopero:

Metro A: aperta, con corse ridotte

Metro B: aperta, con corse ridotte

Metro C: attiva

Roma-Lido: partite ultime corse, poi chiusura

Termini-Centocelle: attiva, con possibile riduzione delle corse

Bus e tram: possibili riduzioni corse

Roma-Viterbo/tratta urbana: attiva con riduzioni di corse

Roma-Viterbo/tratta extraurbana: soppressi treni 300-304-305