in foto: Foto La Presse

Sciopero dei lavoratori di Roma Tpl che hanno proclamato una mobilitazione per venerdì 12 aprile. Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero della durata di 24 ore. I dipendenti incroceranno le braccia a partire dalle ore 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. Nonostante lo sciopero saranno mantenute le classiche fasce di garanzia prestabilite per agevolare lo spostamento in città dei pendolari. Roma Tpl è un consorzio privato che gestisce circa 100 linee di autobus in città e ha indetto questa manifestazione per avanzare delle proteste nei confronti dell'azienda. In primo piano, contro i ritardi nel pagamento degli stipendi, sulle indennità contrattuali, sugli orari di lavoro, sulla mancata concessione delle ferie maturate, sulla manutenzione delle vetture a bordo delle quali i dipendenti lavorano ogni giorno, trasportando tantissimi passeggeri. Svolgeranno invece il normale servizio Atac, Cotral e Ferrovie dello Stato. Una buona notizia, dunque, che permette di scongiurare un nuovo venerdì nero per la Capitale, giornate delle quali romani e pendolari che utilizzano quotidianamente il servizio di trasporto pubblico sono ormai esausti. Nessun disagio previsto alla circolazione di autobus, metro e treni, improvvisi guasti a parte, lo spostamento in città non dovrebbe registrare particolari problemi.

Sciopero Roma Tpl: le linee interessate

Le linee bus Roma Tpl che potrebbero essere coinvolte nelle sciopero con limitazioni o cancellazioni delle corse in programma sono: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.