"Nulla di nuovo al tavolo convocato in Prefettura per la procedura di raffreddamento dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale di Ama". Così Fp Cgil, Cisl Fit e Fiadel in una nota unitaria confermano lo sciopero del 22 ottobre. I disagi secondo quanto appreso, inizieranno già da domani, mercoledì 10 ottobre. Si tratta di una mobilitazione, come comunicano le sigle sindacali, che "serve a difendere il patrimonio dei romani, il futuro di un'azienda pubblica strategica e dei suoi lavoratori". Secondo i sindacalisti infatti "è inconcepibile che la Giunta non trovi il coraggio di spiegare ai cittadini e agli operatori quale sia il loro progetto per il futuro". Un dibattito noto da tempo ma emerso solo a seguito di alcune denunce per "l'assoluta mancanza di senso di responsabilità – spiegano i segretari generali Natale Di Cola, Marino Masucci e Massimo Cicco – Mentre si continua a investire mediaticamente su Ama e sulla raccolta differenziata, non si permette all'azienda di rilanciare il servizio e di pianificare un'impiantistica adeguata". Intanto cresce il malcontento tra i romani che sui social pubblicano sdegnati le immagini di cassonetti stracolmi e di rifiuti abbandonati in strada.

Sciopero Ama 22 ottobre

La mobilitazione, che segue a una lunga vertenza per sbloccare le assunzioni e interrompere l'ipotesi di privatizzazione, ha già portato a una assemblea cittadina il 28 settembre contro la crisi aziendale causata dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte di Roma Capitale. La Giunta non ha mantenuto nessuno degli impegni presi e sottoscritti tramite accordo. "Lo sciopero del 22 ottobre è quindi confermato e i disagi che ne seguiranno sono da imputare interamente alle scelte dell'Assessore Lemmetti e all'incapacità della Sindaca Raggi e dell'Assessora Montanari di mantenere gli impegni".