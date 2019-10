Frosinone, schianto tra due tir sulla superstrada Sora-Cassino: gravissimi gli autisti

Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Folcara di Cassino in provincia di Frosinone. Almeno due i feriti gravi trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, inevitabili le ripercussioni alla circolazione.