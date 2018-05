Un grave incidente si è verificato nella giornata di ieri – lunedì 14 maggio – su via di Lunghezzina, all'estrema periferia Est di Roma. Qui, attorno alle 16.30, si sono scontrate due automobili e uno scooter. Il centauro, un uomo di 48 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in ambulanza al Policlinico Gemelli in eliambulanza. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e nella notte è deceduto. Si chiamava Andrea Giusti e ora i familiari stanno cercando testimoni dell'incidente, avvenuto poco prima dello svincolo per l'autostrada A24.

"Il ragazzo con lo scooter che ieri sera è rimasto coinvolto nell'incidente su via di Lunghezzina, purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto questa notte.

La sorella sta cercando testimoni dell'incidente. Chiunque avesse visto qualcosa e può esser d'aiuto nella ricostruzione dell'incidente è pregato di mettersi in contatto con le Forze dell'Ordine, oppure mi contatti in privato così gli fornirò le indicazioni per mettersi in contatto con la sorella". Questo il messaggio postato da Francesco Giacometti sul gruppo Facebook "Lunghezza, Villaggio, Castelverde. Io abito qui!".